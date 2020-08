Le Previsioni Meteo fino al 20 agosto: la prossima settimana tempo instabile e variabile, il bollettino dell’Aeronautica Militare (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a giovedì 20 agosto 2020. Domani al Nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ma con locali addensamenti compatti associati a isolati piovaschi lungo la costa di Emilia-Romagna e Liguria al mattino e sui rilievi fino al tardo pomeriggio in particolare, sulle Alpi e Prealpi orientali i fenomeni risulteranno anche a carattere di rovescio nelle ore pomeridiane. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni, salvo addensamenti compatti lungo le coste tirreniche peninsulari al mattino. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione, salvo debole instabilità diurna sulle aree appenniniche del Molise; attesi ... Leggi su meteoweb.eu

