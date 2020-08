Le previsioni meteo di sabato 15 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Bella giornata di sole al Sud. – Una nuova giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni italiane con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Al Nord cielo in prevalenza sereno su tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno le Dolomiti. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 34 gradi. Centro – Bel tempo sulle regioni centrali L’anticiclone garantirà una giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 34 gradi. Sud – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni ... Leggi su newsmondo

domenica 16: temporali sparsi su gran parte del Nord Italia, specie al pomeriggio. lunedì 17: temporali diffusi su Alpi, Triveneto Val…

MotoGP, GP Austria 2020: le previsioni meteo delle prove libere

Meteo variabile a Zeltweg, in Austria, oggi, venerdì 14 agosto, nella giornata in cui parte il quarto appuntamento della stagione 2020 della MotoGP con le prove libere del GP di Austria.

