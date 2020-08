Le nuove regole sulla radioprotezione in Italia (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.101 del 31 luglio 2020 che costituisce il nuovo testo sulla radioprotezione in Italia. A distanza di 6 anni e mezzo dalla direttiva 2013/59/Euratom, l'Italia si dota di un provvedimento di recepimento che costituisce lo strumento normativo per l'atteso riordino della materia. Tutte le novità contenute nel testo Radon: gas nobile, naturalmente radioattivo che viene compiutamente posto sotto vigilanza sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni. Il radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo. Nei prossimi 12 mesi verrà redatto e approvato il Piano nazionale d'azione per il radon nel quale verranno individuati una serie di elementi, che condurranno a dettagliare strategie e interventi negli ... Leggi su agi

