Le notizie del giorno – Effusioni di Balotelli con la turista, il calciatore perde la testa e sanzione alla Juve (Di venerdì 14 agosto 2020) Le notizie del giorno – Forse il 2006 gli brucia ancora. Non c’è altra spiegazione. Domenech. Raymond Domenech. Non è un omonimo, è proprio lui. Anche perché su Twitter la foto è sua e c’è anche il visto blu. Quello dei “famosi”. Peccato che a lui sia rimasto solo questo. Cosa? Aggiungere insignificanti dettagli su Twitter ad un breve commento su Atalanta-PSG. Se proprio avesse voluto, avrebbe potuto limitarsi a complimentarsi con i francesi per la vittoria in extremis ieri sera in Champions. E invece no. “Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasparini (scritto proprio così, ndr) per i suoi cambiamenti a fine partita. A dimostrazione che la leggenda degli allenatori italiani grandi tattici resta una leggenda. Tuchel ha avuto ... Leggi su calcioweb.eu

FiorellaMannoia : Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime… - fattoquotidiano : Ci sono tre parlamentari che hanno beneficiato del bonus 600 euro pensato per aiutare le partite Iva e questi due g… - Agenzia_Ansa : Avviso di garanzia al premier Giuseppe Conte e a sei ministri del suo governo in relazione alla gestione dell'emerg… - RothMichela : RT @CesareSacchetti: Gli 'esperti' contro Putin:''il suo vaccino potrebbe minare gli sforzi di uno di qualità e la fiducia della gente.' Se… - Fragatton1 : RT @FiorellaMannoia: Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime not… -