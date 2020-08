Le Mercedes volano nel venerdì di libere in Spagna (Di venerdì 14 agosto 2020) BARCELLONA (Spagna) (ITALPRESS) – Le Mercedes fanno la voce grossa nel venerdì di libere del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Barcellona, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton si spartiscono gli onori della giornata: al mattino è il finlandese il più veloce (1'16″785, miglior crono della classifica combinata) per 39 millesimi sul compagno di squadra, al pomeriggio è il sei volte campione del mondo a dettare il passo (1'16″883), rifilando 0″287 a Bottas. Prova a fare da terzo incomodo Max Verstappen, il primo degli “umani” in entrambe le sessioni ma a oltre nove decimi dalle Frecce d'Argento. Staccate anche le Ferrari. Se al mattino le prove erano state incoraggianti, con Charles Leclerc e Sebastian Vettel rispettivamente quarto e quinto – anche se in ... Leggi su liberoquotidiano

nestquotidiano : Le Mercedes volano nel venerdì di libere in Spagna - Voci_di_Citta : Nuovo articolo: F1, le Mercedes volano sul circuito spagnolo, Ferrari in stand-by - infoitsport : F1, libere Gp Spagna: la Ferrari batte un colpo, volano le Mercedes - lillydessi : F1, libere Gp Spagna: la Ferrari batte un colpo, volano le Mercedes - Virgilio Sport - SmorfiaDigitale : F1, libere Gp Spagna: la Ferrari batte un colpo, volano le Mercedes - Virgilio S... -