L'Atp Roma si giocherà a settembre. Ecco le nuove date (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Sono state definite le nuove date degli Internazionali BNL d'Italia. Il tabellone principale si svolgerà dal 14 al 21 settembre, dunque con ultima giornata di lunedi', nella cornice del Foro Italico. Nei prossimi giorni, si legge in una nota, "si deciderà se il tabellone delle qualificazioni maschili sarà allargato a 64 giocatori e in questo caso le partite inizieranno l'11 settembre. Altrimenti si partirà sabato 12". Inoltre, come ha sottolineato il direttore del torneo Sergio Palmieri in un'intervista a SuperTennis,"i semifinalisti degli US Open (31 agosto-13 settembre) avranno un bye all'esordio con la possibilità di scendere in campo non prima di mercoledì o giovedì". Nel weekend delle qualificazioni, sabato 12 ... Leggi su agi

