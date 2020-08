Latina, predisposto un piano straordinario per la sicurezza a Ferragosto (Di venerdì 14 agosto 2020) L’imminente fine settimana di Ferragosto si prospetta come tra i più impegnativi sotto il profilo della sicurezza pubblica in ragione del movimento di massa che interesserà la provincia pontina e, in particolare, le sue rinomate località balneari. In tale ottica, la Polizia di Latina ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio. Sarà rafforzato il pattugliamento e il presidio delle arterie stradali maggiormente trafficate a cura della Polizia Stradale, delle Volanti e delle pattuglie dei cinque Commissariati Distaccati di P.S., prestando attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ai limiti di velocità, alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di droghe. Una particolare attenzione sarà dedicata ai comuni costieri, quali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

