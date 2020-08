L’Atalanta è meno favola di quanto la propaganda voglia far credere (Di venerdì 14 agosto 2020) “Dobbiamo spingere tutti l’Atalanta”. Le testuali parole di Beppe Bergomi nel salotto Sky del 5 agosto sembrarono quasi troppo faziose, tanto che poi “lo zio” si corresse subito con un “bisogna spingere tutte le italiane”. La “favola” Atalanta tira tantissimo, anche dopo l’uscita dalla Champions. Addirittura ribattezzata “Italanta”, per la sua presunta capacità di superare le barriere geografiche e unire tutti gli italiani grazie alla sua italianità. Premesso che ormai quasi neanche più la nazionale riesce ad affratellare i tifosi italiani, figuriamoci una squadra che (nella stagione appena conclusa) aveva in rosa appena 5 calciatori italiani (di cui 3 portieri, e in campo ne va uno solo alla volta) e ben 17 stranieri. Tacendo (per ora) degli atteggiamenti del pubblico e della ... Leggi su ilnapolista

