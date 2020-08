Lamberto Sposini come sta oggi? Da quel giorno sono passati nove anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Questo articolo . Lamberto Sposini nove anni fa è stato purtroppo vittima di un grave malore in diretta tv: come sta oggi dopo tutti questi anni? Lamberto Sposini è stato uno dei conduttori italiani più amati di tutti i tempi: vero e proprio faro e punto di riferimento per le nuove generazioni di conduttori e giornalisti, purtroppo la … Leggi su youmovies

zazoomblog : Lamberto Sposini dimenticato dalla Tv ma non dai fan l’abbraccio sui social: “Ti stiamo aspettando” - #Lamberto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamberto Sposini Lamberto Sposini a 9 anni dall’ictus, come sta oggi il giornalista MeteoWeek Lamberto Sposini come sta oggi? Da quel giorno sono passati nove anni

Lamberto Sposini nove anni fa è stato purtroppo vittima di un grave malore in diretta tv: come sta oggi dopo tutti questi anni? Lamberto Sposini è stato uno dei conduttori italiani più amati di tutti ...

Lamberto Sposini a 9 anni dall’ictus, come sta oggi il giornalista

Lamberto Sposini, nato a Foligno nel 1952, è ancora oggi un noto ed apprezzato giornalista e conduttore televisivo. Nove anni fa, purtroppo, è stato colpito da un ictus che ha segnato tanto la sua vit ...

Lamberto Sposini nove anni fa è stato purtroppo vittima di un grave malore in diretta tv: come sta oggi dopo tutti questi anni? Lamberto Sposini è stato uno dei conduttori italiani più amati di tutti ...Lamberto Sposini, nato a Foligno nel 1952, è ancora oggi un noto ed apprezzato giornalista e conduttore televisivo. Nove anni fa, purtroppo, è stato colpito da un ictus che ha segnato tanto la sua vit ...