L’ala ortodossa grillina mal digerisce le alleanze con i partiti (Di venerdì 14 agosto 2020) Nasce a tutti gli effetti il partito grillino con la deroga al tetto dei due mandati ai consiglieri comunali e l’alleanza con i partiti tradizionali per le amministrative. A stabilirlo la votazione sulla piattaforma Rousseau. Confermata pertanto la ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma insieme alle alleanza locali con il centrosinistra. I grillini dell’ala ortodossa, che si riconoscono in Alessandro Di Battista, sono per il sì alla Raggi ma, come Davide Casaleggio, non vogliono altre deroghe. Sono restii ad aprire la discussione sul tema di un’alleanza strutturale con il Pd. “Di Maio vuole soprattutto proteggere l’esperienza di governo di Virginia Raggi – spiega dalla Sardegna il deputato Pino Cabras – che ha agito con straordinario coraggio contro un concentrato di poteri corrotti che non ... Leggi su laprimapagina

