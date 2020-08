L'aeroporto di Dubai è il primo a usare i cani anti Covid-19 (Di venerdì 14 agosto 2020) In diversi paesi del mondo si stanno portando avanti progetti per addestrare i cani a rilevare il Covid-19 negli essere umani. Gli Emirati Arabi Uniti hanno superato tutti in velocità nel passare ... Leggi su quotidiano

In diversi paesi del mondo si stanno portando avanti progetti per addestrare i cani a rilevare il Covid-19 negli essere umani. Gli Emirati Arabi Uniti hanno superato tutti in velocità nel passare dall ...

Tra Emirati e Israele è pace anti-iraniana

L’impatto visivo del trattato di pace tra Israele ed Emirati arabi non è lo stesso offerto dai predecessori, la tavolata con il presidente egiziano Anwar Sadat e il premier israeliano Menachem Begin a ...

