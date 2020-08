Lady Gaga assume dei psicofarmaci: “So di avere problemi psicologici e il mio cervello ha bisogno di…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Lady Gaga fa utilizzo di psicofarmaci Senza ombra di dubbio Lady Gaga è una delle cantanti più apprezzata nel panorama musicale mondiale dell’ultimo decennio. La professionista che ha origini siciliane è tornata ancora una volta a far parlare di sé. Nel corso di una recente ospitata nel programma radiofonico di Zane Lowe, la donna che ha vinto anche l’Oscar come miglior canzone originale si è confessata a 360 gradi. La cantante non si è espressa solamente sulla sua nuova musica, ma anche della sua vita privata. In poche parole la star internazionale ha confessato di assumere da diverso tempo un farmaco che le starebbe dando sollievo. In poche parole si tratta della olanzapina. Quest’ultimo viene utilizzato per tenere sotto ... Leggi su kontrokultura

