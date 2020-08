L’accordo tra Israele e gli Emirati cambia gli equilibri di potere in Medio Oriente (Di venerdì 14 agosto 2020) La questione palestinese è di fatto chiusa: lo storico accordo tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti ne sancisce infatti una svolta epocale. Innanzitutto quanto a leadership: gli accordi con Israele da oggi non passano più per la dirigenza palestinese dell’Autorità nazionale palestinese di Abu Mazen, arroccata da otto anni su sterili posizioni denunciatarie, ma per trattative dirette tra Gerusalemme e l’Arabia Saudita, patron degli Emirati che hanno fatto da apripista per la formazione di un blocco sunnita alleato di Israele che da qui a poco verrà formalizzato da Mohammed bin Salman, il vero re di Ryad. Primo passo di questo nuovo tavolo negoziale che produce risultati: la sospensione dell’annessione israeliana della valle del Giordano. Altri seguiranno. In ... Leggi su linkiesta

