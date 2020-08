La vogliamo salvare la mitragliera del leggendario sommergibile Sciré? (Di venerdì 14 agosto 2020) Sono passati più di dieci anni dalle prime segnalazioni, ma niente da fare: come ci segnala l'ex dipendente Oto Melara Giulio Cozzani, una delle reliquie del più glorioso passato militare italiano continua a restare lì, all'aperto, divorata dalla ruggine, fra le erbacce di un inaccessibile bastione della Fortezza Santa Barbara a Pistoia. Fra poco ne rimarrà solo un mucchietto di scaglie rossastre se non si interviene con un restauro e una musealizzazione, come già sollecitato più volte anche dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. E' la mitragliera antiaerea Breda Modello 31 da 13,2 mm del leggendario sommergibile Scirè, la prima nave italiana a ricevere la Medaglia d'Oro al Valor Militare per la famosa “Impresa di Alessandria”. L'arma fu smontata dal relitto nel 1984, ... Leggi su liberoquotidiano

FedericoDinca : #DecretoAgosto - Prevista l'installazione di motori elettrici sulle imbarcazioni per trasporto pubblico nella città… - 77OnFilm : @givanno Anche battista, se vogliamo ... (ovvero potevi affogarlo e salvare miliardi di vite ... =D ) - MicPi13 : @karellik @LapiniLuca Vogliamo salvare questo? La democrazia totalmente partecipata è superata ... - grancetto : RT @grancetto: @Anpinazionale Se permettete, tengo accesa una candela tutte le notti per i nostri defunti. Ricordate noi esistiamo in virtù… - michelericcia16 : @Michele_Arnese @EAlessandrolodi I giornali e i giornalisti devono fare le inchieste anche dove vogliamo noi e ove… -

Ultime Notizie dalla rete : vogliamo salvare "Vogliamo salvare le scuole nelle frazioni" il Resto del Carlino La vogliamo salvare la mitragliera del leggendario sommergibile Sciré?

Sono passati più di dieci anni dalle prime segnalazioni, ma niente da fare: come ci segnala l’ex dipendente Oto Melara Giulio Cozzani, una delle reliquie del più glorioso passato militare italiano con ...

Vuole lanciarsi nel fiume Reno, salvata dai carabinieri di Cento

Richiesta di intervento arrivata nella notte al 112 da parte di un uomo. La signora aveva già scavalcato il parapetto CENTO. Aveva già scavalcato il parapetto del ponte sul fiume Reno, a Cento, con l' ...

Sono passati più di dieci anni dalle prime segnalazioni, ma niente da fare: come ci segnala l’ex dipendente Oto Melara Giulio Cozzani, una delle reliquie del più glorioso passato militare italiano con ...Richiesta di intervento arrivata nella notte al 112 da parte di un uomo. La signora aveva già scavalcato il parapetto CENTO. Aveva già scavalcato il parapetto del ponte sul fiume Reno, a Cento, con l' ...