La vacanza a Malta è ancora "fatale": c'è un nuovo positivo nel Sannio (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant'Angelo a Cupolo (Bn) – Il numero rischia di salire vertiginosamente se la media dei contagi rimane questa. Neanche il tempo di annunciarne due nel comune di Moiano, arriva un nuovo casa di positività di un ragazzo ritornato dalle vacanze, precisamente dall'isola Malta, luogo che ha già dato in eredità due casi al Sannio. Stavolta tocca al comune di Sant'Angelo a Cupolo con un giovane risultato positivo di ritorno dal viaggio sull'isola. Con quest'ultimo caso, il totale sale a nove. "Accertato un caso covid a Sant'Angelo a Cupolo. Giovane rientrato da Malta. La famiglia è stata posta in isolamento. È in corso la ricostruzione della catena dei contatti. Si invita la cittadinanza al ...

