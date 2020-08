La stretta di Ferragosto. Discoteca? Le nuove regole (Di venerdì 14 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Obbligo di mascherine e ingressi contingentati nei locali. In arrivo nuove ordinanze regionali per il Ferragosto Mascherina obbligatoria e ingressi contingentati per le discoteche all'aperto. È quello che, in estrema sintesi, prevede l'accordo tra governo e Regioni per contenere l'andamento dei contagi in previsione del Ferragosto. Ma, se la curva epidemiologica s'impennasse, non si esclude la possibilità che possano scattare nuove chiusure dopo il 20 agosto. Obbligo di mascherine nei locali all'aperto Le discoteche restano chiuse. Mentre per i locali e le sale da ballo all'aperto, a partite da domani, scatta l'obbligo di indossare la mascherina. Si cerca un compromesso ''pacifico'' tra governo e Regioni dopo il caos delle ultime settimane sulle riaperture delle strutture ... Leggi su ilgiornale

matteograndi : Boccia: “Dopo Ferragosto stretta su Movida e Discoteche”. E dopo Natale una bella stretta sui regali. - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Boccia: dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche #francescoboccia - LaStampa : Il ministro: «Se i numeri continuano a salire, altri stop saranno inevitabili. Le linee guida del governo andavano… - EureosCriss : RT @editoreruggeri: Boccia “Si balla fino Ferragosto, poi necessaria una stretta sulla movida”. Come tradurre questa direttiva ministeriale… - effettoxanax : RT @sirmacs: Ma che cazzo vuol dire? -