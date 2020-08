La Spagna ha imposto limitazioni sul fumo all’aperto per arginare il contagio (Di venerdì 14 agosto 2020) (foto: Carlos Castro/Europa Press/Getty Images)Entra in vigore oggi in Spagna alle isole Canarie, ed è già attiva da ieri in Galizia, una nuova stretta sul fumo nei luoghi pubblici, che non riguarda più solo gli spazi chiusi ma anche le aree all’aperto. Come annunciato dal quotidiano El Pais sulla base dei provvedimenti emanati su scala regionale, la normativa è stata suggerita dalle autorità spagnole di salute pubblica come misura che – direttamente e indirettamente – potrebbe rallentare la diffusione del contagio da Sars-Cov-2. Il paese nel giro di poche settimane è finito nel pieno di una nuova ondata di contagi, tanto da essere passato da poche centinaia di nuovi casi al giorno nel mese di luglio agli oltre mille degli ultimi giorni, facendo segnare ieri il ... Leggi su wired

fanpage : I motivi principali sono 5 - DigiTalkPR : Spagna, sigarette bandite per il Covid: anche le Canarie vietano il fumo in spazi aperti Dopo la Galizia anche il g… - pavassal : 'In Spagna le autorità della Galizia e delle Canarie hanno imposto il divieto di fumare negli spazi aperti - sia pe… - Chiedonoperme : RT @andy1roma: #12agosto #Spagna #COVID19italia #COVID Chiedo per un amico polemico. @robersperanza che ha imposto agli italiani dove andar… - andy1roma : #12agosto #Spagna #COVID19italia #COVID Chiedo per un amico polemico. @robersperanza che ha imposto agli italiani d… -