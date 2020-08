La Soprintendenza riapre il Parco Archeologico di Mirabella Eclano (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMirabella Eclano (Av) – La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino diretta da Francesca Casule comunica che oggi, venerdì 14 agosto 2020 dal primo pomeriggio fino alle ore 18.30, riapre ai visitatori il Parco Archeologico di Mirabella Eclano (AV) con gli orari consueti in vigore prima della chiusura per l’emergenza coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Messina è una città piena di tesori che non conosce, o che non può conoscere. Prima fra tutti la Cripta del Duomo, bene unico per tradizione culturale e bellezza architettonica. La sua storia è antica ...La città ritrova uno spazio importante grazie a un intervento in due fasi L’assetto finale deciso insieme alla Soprintendenza dopo i ritrovamenti ALGHERO. La città ritrova piazza Ginnasio, riaperta do ...