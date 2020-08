La Soprintendenza riapre il Parco Archeologico di Mirabella Eclano: gli orari (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMirabella Eclano (Av) – La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino diretta da Francesca Casule comunica che oggi, venerdì 14 agosto 2020 dal primo pomeriggio fino alle ore 18.30, riapre ai visitatori il Parco Archeologico di Mirabella Eclano (AV) con gli orari consueti in vigore prima della chiusura per l’emergenza coronavirus. Il Parco Archeologico “Aeclanum” sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni: 14-21-28 agosto 2020 dalle 14.30 alle 18.30 22-29 agosto 2020 dalle 9.00 alle 13.30 17-24-31 agosto 2020 dalle 9.00 alle 13.30 18-25 agosto2020 dalle 14.30 alle 18.30 19-26 agosto 2020 dalle ... Leggi su anteprima24

Messina è una città piena di tesori che non conosce, o che non può conoscere. Prima fra tutti la Cripta del Duomo, bene unico per tradizione culturale e bellezza architettonica. La sua storia è antica ...