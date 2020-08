La Salute vien mangiando – Artrosi, consigli dopo il lockdown (Di venerdì 14 agosto 2020) Il lockdown ha peggiorato la condizione di chi soffre di dolori Artrosici. Rosanna Lambertucci ne ha parlato con il prof. Francesco Bove, presidente della Fondazione Aila per la lotta all’Artrosi e all’osteoporosi. Da Angelica Amodei una ricetta ricca di calcio e vitamina D. La Salute vien mangiando – Artrosi, consigli dopo il lockdown su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : La Salute vien mangiando – Artrosi, consigli dopo il lockdown - Notiziedi_it : La Salute vien mangiando – Artrosi, consigli dopo il lockdown - Italpress : La Salute vien mangiando – Artrosi, consigli dopo il lockdown - mele180 : Leggere certe cose, qui, mi fa salire una carogna che mi vien voglia di urlare. Parlate perché avete la fortuna de… - LambertucciR : Buongiorno. PERCHÉ I DENTI TENDONO A DIVENTARE SCURI? È colpa di quello che mangiamo? E un problema che si può pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute vien

Il Cittadino di Monza e Brianza

Si fa sempre più preoccupante la situazione in Spagna. Il Paese iberico regista quasi 3 mila casi nell’ultime 24 ore (per la precisione 2.935), dato che non si verificava da fine maggio, anche se in q ...Mentre all’aeroporto di Fiumicino vengono allestite le aree dedicate ai test per chi rientra dai paesi di alta incidenza virale, nel Lazio i casi di contagio da importazione non smettono di aumentare.