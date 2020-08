La risposta di Elodie agli attacchi sessisti dopo lo scontro con la Lega: "E noi donne che vi mettiamo pure al mondo" (Di venerdì 14 agosto 2020) dopo uno scambio polemico di tweet con il mondo leghista continuano gli attacchi a Elodie. dopo un'intervista sul Corriere della Sera in cui la cantante definiva Matteo Salvini "Un uomo piccolo che offende gratuitamente", il leader del Carroccio le ha risposto con un post social: "Non la pensi come lei? … Leggi su it.mashable

