La rimozione di Fortnite da App Store e Play Store fa scalpore (Di venerdì 14 agosto 2020) Impazza la notizia della rimozione di Fortnite da App Store e Play Store, Epic Sues Apple e Google. Infatti Epic intraprende un’azione legale contro Apple e Google e le descrive come monopolistiche Questa giornata ha visto Epic Games citare in giudizio sia Apple che Google. Ieri, per affiancare gli sconti permanenti sugli acquisti in-game in Fortnite , Epic Games ha abilitato un’opzione metodi di pagamento diretto all’interno del gioco sia per iOS che per Android. Infatti offriva un prezzo scontato sugli acquisti rispetto ai pagamenti effettuati tramite App Store e Play Store su dispositivi iOS rispettivamente. Vediamo i ... Leggi su tuttotek

