La Raggi su Facebook: 'Mi ricandido, avanti a testa alta insieme' (Di venerdì 14 agosto 2020) 'Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. insieme'. Così, dopo il risultato del voto su Rousseau, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ufficializza la propria intenzione di ripresentarsi alle elezioni ... Leggi su tgcom24.mediaset

petergomezblog : Beppe Grillo si schiera per la ricandidatura di Virginia Raggi a Roma: su Facebook la foto insieme alla sindaca - virginiaraggi : Questa mattina sono stata al parco della Biblioteca Laurentina, nel municipio IX, dove abbiamo aperto uno dei cinqu… - manig0ldo : Daje più forte (cit. @ignaziomarino) - divorex82 : RT @MediasetTgcom24: La Raggi su Facebook: 'Mi ricandido, avanti a testa alta insieme' #virginiaraggi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: La Raggi su Facebook: 'Mi ricandido, avanti a testa alta insieme' #virginiaraggi -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi Facebook

romah24.com

Via libera dalla base del M5s alla modifica della regola dei due mandati e alle alleanze con i "partiti tradizionali" sul territorio. Questo l’esito della votazione su Rousseau dei militanti grillino ...La consultazione degli iscritti M5s per la modifica del mandato zero e che consentirà alla sindaca di Roma, Virginia Raggi di ricandidarsi ha ottenuto 39.235 voti pari all'80,1 % dei votanti. I No han ...