La principessa Anna compie 70 anni (e ha già festeggiato con la regina) (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarebbe dovuta essere una festa in famiglia, ma i 70 anni di Anna d’Inghilterra, secondogenita di Elisabetta II e Filippo di Edumburgo, saranno festeggiati in forma privata. La principessa, nata il 15 agosto 1950 a Clarence House, unica figlia della sovrana a non essere venuta alla luce a Buckingham Palace, all’epoca in ristrutturazione, ha già celebrato l’importante compleanno con la madre. Un semplice pranzo a Frogmore House, ha raccontato alla stampa britannica il commentatore reale Sebastian Shakespeare, a cui non ha preso parte nemmeno il prinicpe Filippo, rimasto prudentemente a Windsor prima di partire con la moglie per Balmoral, adorata meta estiva. Una scelta imposta dalle precauzioni causa Covid-19, pare improbabile che quest’anno The Queen decida di ospitare dei parenti in Scozia. Leggi su vanityfair

Sarebbe dovuta essere una festa in famiglia, ma i 70 anni di Anna d’Inghilterra, secondogenita di Elisabetta II e Filippo di Edumburgo, saranno festeggiati in forma privata. La principessa, nata il 15 ...

Anna d’Inghilterra, i matrimoni, il divorzio, gli scandali: i 70 anni della “Frisky Princess”

La principessa Anna (Anne Elizabeth Alice Louise) unica figlia femmina della regina Elisabetta II e del duca di Edimburgo,è nata il 15 agosto 1950 a Clarence House, dove la coppia abitava prima che El ...

