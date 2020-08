La nuova strategia politica della minoranza serba in Croazia (Di venerdì 14 agosto 2020) Slobodan Milošević, il cui nome è associato alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia e ai sanguinosi conflitti armati, per puro caso ha lo stesso cognome dell’attuale vicepremier croato e rappresentante della minoranza serba Boris Milošević, il cui nome, per come stanno le cose adesso, potrebbe essere associato all’apertura di un nuovo capitolo nelle relazioni tra Serbia e Croazia. La decisione di Boris Milošević di partecipare alla commemorazione del 25° anniversario dell’operazione militare “Oluja” (Tempesta), che nel 1995 portò all’esodo forzato di circa 200mila serbi dalla Croazia, nel lungo termine inciderà sui rapporti tra Serbia e Croazia e, probabilmente, anche sulla situazione ... Leggi su linkiesta

Lontani da Belgrado, vicini a ZagabriaLa nuova strategia politica della minoranza serba in Croazia

Slobodan Miloševic, il cui nome è associato alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia e ai sanguinosi conflitti armati, per puro caso ha lo stesso cognome dell’attuale vicepremier croato e rappresentante d ...

