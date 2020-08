La nuova Juve di Pirlo: si riparte da Ronaldo, novità difesa a 3? (Di venerdì 14 agosto 2020) Andrea Pirlo studia la nuova Juventus e durante il meeting con i dirigenti è nata una nuova squadra: sempre sotto il segno di Ronaldo Nel meeting andato in scena ieri tra Andrea Pirlo e la dirigenza della Juve può essere nata una nuova squadra. Una formazione che spezzerebbe i legami con il recente passato e che ripartirebbe dalla difesa a tre. Secondo La Gazzetta dello Sport per la Juventus 2020/21 giocare con una difesa a tre potrebbe essere un’ipotesi concreta, soprattutto in base all’avversario. Nella testa di Pirlo, due terzini fisici come Danilo e Alex Sandro potrebbero essere schierati come interni rispettivamente a destra e a ... Leggi su calcionews24

Renzo Ulivieri, Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori (AIC), ha parlato a Tuttomercatoweb. "La scelta Pirlo non è affatto un azzardo né figlia dell'improvvisazione, tutt'altro. La Juventus ...

TORINO- La prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport titola: “Pirlo parte da Cr7”, in riferimento al nuovo allenatore della Juventus, che dovrà partire ricostruendo la fiducia attorno al portogh ...

