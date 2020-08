La nuova era M5s: sì a terzo mandato e alleanze. 'Ma no accordi con chiunque'. Via libera al Raggi bis (Di venerdì 14 agosto 2020) Il voto sulla piattaforma Rousseau da' il via libera alla modifica del mandato zero, 80% i favorevoli,. A Roma il Movimento pronto a ricandidare l'attuale sindaca pentastellata, mentre si profilano ... Leggi su tg.la7

Giorgiolaporta : Era da #Tangentopoli che non si vedeva mezzo #Governo indagato. Mentre noi con lo stesso #avvisodigaranzia della… - Adnkronos : M5S, Di Maio: 'Con alleanze inizia una nuova era' - IsraelinItaly : Dichiarazione del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, di ieri sera (giovedì 13 agosto 2020): 'Oggi inaug… - gaiagioiared : RT @TwittGiorgio: Nuova era, vecchie grane ...... - TwittGiorgio : Nuova era, vecchie grane ...... -