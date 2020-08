La mascherina più cara del mondo (Di venerdì 14 agosto 2020) C'è mascherina e mascherina. Non solo per le caratteristiche tecniche. Se un milionario intende sfoggiarne una da un milione e mezzo di dollari, può ricorrere al design personalizzato per una mascherina unica al mondo. Incastonata di diamanti, questo preziosissimo pezzo è stato commissionato alla Yvel, una casa di gioielleria israeliana, secondo quanto riporta il giornale inglese The Independent citando a sua volta la AP secondo cui il valore finale ammonterà appunto a 1,5 milioni di dollari. La mascherina in oro 18 carati peserà circa 270 grammi una volta che sarà decorata esternamente con 3.608 diamanti bianchi e neri, e sarà perfettamente funzionale, completa anche di filtro N99 come richiesto dal cliente, la cui ... Leggi su gqitalia

