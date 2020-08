La maledetta verità su Kissing the War Goodbye, che oggi compie 75 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Non si rovina mai una bella foto con la verità. Ma visto che la foto è tra le più famose della storia e che oggi, 14 agosto 2020, fa 75 anni, eccovela. Lei non era manco un’infermiera. Era un’igienista dentale. Secondo la ricostruzione più accreditata (la verità è che non siamo sicuri dell’identità di nessuno in quella maledetta foto) si chiamava Greta Zimmer Friedman, era nata 23 anni prima in Austria. Di famiglia ebrea, all’età di 15 anni era salita su una nave per fuggire alle persecuzioni naziste assieme alle due sorelle. I suoi genitori sarebbero stati deportati e uccisi in un campo di concentramento durante l’Olocausto. Frequentava l’università e si manteneva facendo vari lavoretti. Il 14 ... Leggi su wired

