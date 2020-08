La Juventus non molla Milik, ma pretende uno scambio alla pari! (Di venerdì 14 agosto 2020) La Juventus vuole Milik, ma pretende uno scambio alla pari Stando all’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus continua a seguire Milik ma non intende versare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal - GoalItalia : Dopo #Matuidi, la Juventus si prepara a salutare altri due giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Ci… - romeoagresti : Dalla passata stagione a quella corrente, la morale non cambia: la #Juventus non è all’altezza di #CristianoRonaldo. - FPL_Azzurri : @gazzetta_IT 'prendersi la briga' ovvero 'informarsi', 'ricercare' - non è (anche) questo il lavoro di un giornalis… - GiuseppeCarlo14 : RT @RidTheRock: #DiMarzio ha praticamente dichiarato in questo istante in diretta su Sky che non sà un cazzo sulla #Juventus! ONESTO ????????… -