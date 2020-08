La Gran Bretagna acquista 90 milioni di dosi di un vaccino ancora in via di sviluppo (Di venerdì 14 agosto 2020) In tanti si preparano ed è un bene: la Gran Bretagna continua ad accrescere, e diversificare, le sue riserve di possibili vaccini contro il Covid-19. Il governo ha reso noto un nuovo accordo per l'... Leggi su globalist

LegaSalvini : #Salvini a #staseraitalia: 'In Gran Bretagna, dopo la Brexit, ci hanno raccontato che sarebbe stato la catastrofe.… - fanpage : La Gran Bretagna ha deciso di imporre una quarantena di 14 giorni a chiunque arriverà da Francia, Paesi Bassi, Malt… - Tg3web : Aumentano i contagi in molte nazioni europee e le misure di prevenzione. In Spagna discoteche chiuse e divieto di f… - MariaAn74105775 : RT @LGmarangon: Vendi aria fritta ai cittadini al grido 'Prima i britannici!' poi quando arrivano le difficoltà ti accorgi che non te ne fa… - simcopter : RT @Tg3web: Aumentano i contagi in molte nazioni europee e le misure di prevenzione. In Spagna discoteche chiuse e divieto di fumo in strad… -