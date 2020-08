La Gazzetta spara su Psg e Domenech: «L’Atalanta merita rispetto. Lui non ha vinto nemmeno a briscola» (Di venerdì 14 agosto 2020) La Gazzetta dello sport è scesa in campo come un fratello maggiore – o minore – contro il Psg e Domenech rei di aver in qualche modo colpito l’Atalanta. Il Psg, secondo la Gazzetta, ha sfottuto su Twitter la Papu dance con la danza di Choupo-Moting autore del decisivo gol del 2-1. Apriti cielo. Non si capisce cosa ci sarebbe di male nel festeggiare la vittoria e l’accesso in semifinale. Bonjour finesse… Da un club che aspira al trono continentale, rappresentante della città del bon ton, ci si aspetterebbe altra eleganza. Magari qualcuno spieghi ai geni della comunicazione del Psg cos’è successo a Bergamo quest’anno: evitare di sfottere poteva essere una forma di rispetto. Poi, il quotidiano se la prende anche con Domenech che ha la sola ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Gazzetta spara su Psg e Domenech: «L’Atalanta merita rispetto. Lui non ha vinto nemmeno a briscola» La danza di… - mirabeack : Gazzetta stupenda. Prima spara in prima pagina 'Dybala in vendita' Poi 'I tifosi: Dybala non si tocca' Ora l'analis… - Giobbi74 : @RobRuggio @pap1pap Qualcuno che lo prenda non c’è dubbio scarso non è. Il problema sono le cifre che spara la gazzetta. - news24_napoli : Lozano in uscita, Gazzetta: tre club della Liga sulle sue tracce, il… - interliveit : Buongiorno Nerazzurri! Ecco l'#Inter sui giornali: Gazzetta dello Sport -> -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta spara La Gazzetta spara su Psg e Domenech: «L'Atalanta merita rispetto. Lui non ha vinto nemmeno a briscola IlNapolista Nonno spara per sbaglio alla testa al nipote di 7 anni: morte celebrale per il bimbo

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 7 anni che questa mattina è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno, un 76enne, alle 10.30 in un appartamento di via Val Sillaro ...

Due spari e un colpo di fulmine, per il basket

La storia di Izet è la prima vicenda scritta dall’autore in cui la pallacanestro fa solo da comparsa, dietro le quinte della dissoluzione della ex Jugoslavia.L’incontro casuale e inaspettato con Izet ...

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 7 anni che questa mattina è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno, un 76enne, alle 10.30 in un appartamento di via Val Sillaro ...La storia di Izet è la prima vicenda scritta dall’autore in cui la pallacanestro fa solo da comparsa, dietro le quinte della dissoluzione della ex Jugoslavia.L’incontro casuale e inaspettato con Izet ...