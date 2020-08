La distruzione del porto di Beirut e il “nuovo ordine” in Medio Oriente (Di venerdì 14 agosto 2020) La potente deflagrazione che da distrutto il porto e parte della città di Beirut il 5 di agosto scorso, alle 18, con un bilancio di morti, imprecisato ma almeno oltre i 150, con 4mila feriti, 300.000 mila le persone rimaste fuori casa, è stata generata dallo scoppio di 2750 tonnellate di nitrato d’ammonio, residuo di uno strano “affare” di una società, con sede cipriota, posseduta da un piccolo “oligarca” russo, materiale mai reclamato o diversamente utilizzato. I marinai dell’oligarca, non pagati, furono rimpatriati dalle Organizzazioni Internazionali. La grande esplosione ha creato, è bene notarlo, un terremoto di magnitudo 3,5 Richter. Nel frattempo, tra pochi giorni, ma il verdetto è stato rimandato, il Libano attende il verdetto sull’assassinio di Rafik Hariri avvenuto, ... Leggi su ildenaro

