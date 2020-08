La distanza di 1 metro? Abbiamo scherzato. Azzolina & Co non smettono mai di stupire (Di venerdì 14 agosto 2020) Le nuove indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico lasciano di stucco. Potrebbe sembrare addirittura uno scherzo. Tanta foga, tanto caos, per poi arrivare alla indicazione conclusiva che smonta tutto: “si può scendere anche sotto il metro di distanza laddove non ci sarà la possiiblità di rispettarlo”. Il presidente dell’associazione nazionale presidi (Anp) ben rappresenta lo stato d’animo di tutti coloro i quali finora si sono sentiti con l’acqua alla gola per riuscire a far ripartire la scuola nel rispetto delle misure di sicurezza: “Siamo passati dalla tragedia alla commedia: tanto rumore per nulla..Tutto inutile, un’attività febbrile fatta in questi mesi che ci si poteva risparmiare. I dirigenti scolastici non hanno preso un solo giorno di ferie per lavorare con ... Leggi su ilparagone

Niente più metro di distanziamento all'interno delle classi italiane. O almeno, alla ripresa della scuola a settembre sarà possibile derogare a questa regola. Ma solamente nel caso in cui gli studenti ...

