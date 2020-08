La dichiarazione di Mbappé del Paris Saint-Germain contro gli arbitri italiani è falsa (Di venerdì 14 agosto 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 13 agosto su Facebook è stata condivisa un’immagine composta da una foto del giocatore Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain e da una sua presunta dichiarazione che avrebbe rilasciato dopo la partita dello scorso 12 agosto vinta contro l’Atalanta in Champions League: «Quella di ieri è stata una partita davvero tosta, l’Atalanta ha difeso bene e nel primo tempo è stata sempre pericolosa. Devo ammettere che dalla panchina ho sofferto tanto. Credo il loro mister abbia fatto un lavoro incredibile con quei giocatori, De Roon sembrava ... Leggi su facta.news

Fortuna94296772 : RT @willy_signori: Esperimento sociologico: Sta girando una presunta dichiarazione di Mbappe che accenna agli arbitri italiani. Vediamo chi… - Serpico779 : RT @willy_signori: Esperimento sociologico: Sta girando una presunta dichiarazione di Mbappe che accenna agli arbitri italiani. Vediamo chi… - gianmancho1 : RT @willy_signori: Esperimento sociologico: Sta girando una presunta dichiarazione di Mbappe che accenna agli arbitri italiani. Vediamo chi… - marioalbanese1 : RT @willy_signori: Esperimento sociologico: Sta girando una presunta dichiarazione di Mbappe che accenna agli arbitri italiani. Vediamo chi… - mattpasquini22 : RT @willy_signori: Esperimento sociologico: Sta girando una presunta dichiarazione di Mbappe che accenna agli arbitri italiani. Vediamo chi… -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazione Mbappé CIES, Lautaro Martinez vale più di Ronaldo: Mbappe super star CalcioMercato.it