Kalou chiama Gervinho: «Voglio portarlo in Brasile» (Di sabato 15 agosto 2020) Salomon Kalou ha lanciato un chiaro messaggio al connazionale Gervinho: le parole dell’ex attaccante del Chelsea Salomon Kalou ha parlato del futuro di Gervinho, che potrebbe continuare la sua carriera in Brasile. «Penso che il Botafogo sia nella giusta direzione in termini di campagna acquisti e questo attirerà più giocatori, anche big stranieri, e spero di aiutare anche io. Mi piacerebbe convincere Gervinho a venire, chissà, il prossimo anno, perché no? È una possibilità che giochi nel club, io gli consiglierò di farlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

