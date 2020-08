Juventus: Pirlo e l'ipotesi della difesa a tre (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport, il tema potrebbe tornare più che mai attuale nella prossima stagione. Con l'addio già formalizzato a Sarri, la difesa a tre alla Continassa non è più un tabù, ma una ... Leggi su sport.virgilio

romeoagresti : #Juventus, nuovo summit alla Continassa: priorità definire lo staff tecnico ???? ?? - juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - HCE__ : RT @lucabianchin7: La prima novità attesa con #Pirlo alla #Juventus: il ritorno della difesa a tre come opzione tattica. Con una novità: Al… - lucabianchin7 : La prima novità attesa con #Pirlo alla #Juventus: il ritorno della difesa a tre come opzione tattica. Con una novit… -