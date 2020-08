Juventus, nome nuovo per il centrocampo: pronte due contropartite di lusso (Di venerdì 14 agosto 2020) In casa Juventus si pensa ai rinforzi per la prossima stagione. Dopo l'addio di Matuidi e quello possibile di Khedira, il primo obiettivo è senza dubbio un centrocampista che soddisfi il nuovo allenatore Andrea Pirlo. Dai rumors, pare che l'indiziato numero uno possa essere Thomas Partey dall'Atletico Madrid.Juventus: due contropartite per Thomas Parteycaption id="attachment 1006617" align="alignnone" width="613" Thomas Partey (getty images)/captionDa quanto si apprende dalle ultime notizie di calciomercato, la Juventus sembra molto interessata al centrocampista di proprietà dell'Atletico Madrid Thomas Partey. Il problema per la squadra di Andrea Pirlo è chiaramente il prezzo del cartellino visto che i Colchoneros non vogliono scendere sotto i 50 milioni di euro, cifra ritenuta ... Leggi su itasportpress

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Atalanta: #Gosens nome caldo ?? Pronto il derby d'Italia tra #Juventus e #Inter per il tedesc… - ItaSportPress : Juventus, nome nuovo per il centrocampo: pronte due contropartite di lusso - - StoriaAmore79 : Pirlo vuole i rinforzi in tutti i reparti, spunta un nome mostruoso: ha gia' detto si' alla Juve! I NOMI?… - morenoAlmare : RT @GiovaAlbanese: #Pirlo ha parlato di 'occupazione degli spazi' definendo 'poco importanti i numeri' in tema di moduli. Così in cima alla… - cody53250131 : RT @DaniloServadei: Un nome che consiglio alla #Juventus e alle squadre che cercano una una prima punta forte e giovane: #MyronBoadu. Class… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nome Juve, svelato il nome del vero attaccante che vuole Andrea Pirlo Calciomercato.com Enzo Bucchioni condanna Maurizio Sarri: “Era una Juve di nessuno”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb dell’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus. “Come vi avevamo detto da tempo, il Lione era ed è stato la sua ...

SM – Conte non si arrende: per l’attacco all-in su Dzeko. L’Inter ci riprova

Antonio Conte non si è ancora rassegnato e proverà anche nella prossima finestra di mercato a portare a Milano Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma. Secondo quanto riportato da Sportmediaset r ...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb dell’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus. “Come vi avevamo detto da tempo, il Lione era ed è stato la sua ...Antonio Conte non si è ancora rassegnato e proverà anche nella prossima finestra di mercato a portare a Milano Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma. Secondo quanto riportato da Sportmediaset r ...