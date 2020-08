Juventus, la richiesta di Ronaldo: giocatori di qualità per arrivare alla Champions (Di venerdì 14 agosto 2020) Cristiano Ronaldo verso la permanenza alla Juventus. Da giorni voci di mercato indicavano il possibile addio del portoghese, ma ai microfoni di AS l’entourage ha voluto smentire, ribadendo la volontà del fuoriclasse di restare a Torino fino alla scadenza contrattuale. Stando a quanto riporta Tuttosport, Ronaldo resterà a Torino per un’altra stagione, contento dell’approdo in … L'articolo Juventus, la richiesta di Ronaldo: giocatori di qualità per arrivare alla Champions Leggi su dailynews24

