Juventus, incontro fiume con Pirlo: il modulo, i nomi in attacco e le cessioni, le richieste del nuovo tecnico (Di venerdì 14 agosto 2020) Un incontro fiume tra la Juventus ed Andrea Pirlo. La giornata di ieri è stata caldissima per il club bianconero, il nuovo allenatore e il presidente Agnelli si sono incontrati nella giornata di ieri. Diversi gli argomenti trattati, dal modulo al mercato, dagli obiettivi al nuovo progetto. Le idee sono abbastanza chiare, come dichiarato dal numero uno bianconero subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione agli ottavi di finale. La decisione è stata quella di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri, al suo posto è stato scelto a sorpresa Andrea Pirlo. L’idea è quella di rivoluzionare la rosa, la Juventus è la squadra più Vecchia d’Europa ed i risultati hanno ... Leggi su calcioweb.eu

