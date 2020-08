Juventus, Higuaín in partenza? Il padre: “Non rinuncerà al suo contratto” (Di venerdì 14 agosto 2020) Gonzalo Higuaín sembrerebbe non essere più fra i piani della Juventus di Andrea Agnelli, in cerca di importanti cambiamenti dopo il sostanziale ‘fallimento’ della stagione 2019/2020, considerando l’uscita di scena prematura dalla Champions League, obiettivo primario per una compagine del blasone dei bianconeri. L’attaccante argentino non sarebbe più considerato utile alla causa da Fabio Paratici, il quale starebbe già pensando ad un eventuale sostituto che possa non far rimpiangere il talento del ‘Pipita’. Il padre Higuaín, Jorge, non è però d’accordo sulle indiscrezioni sopra riportate, e ha cercato di fare chiarezza ai microfoni di Planeta 947: “La Juve non lo vuole più? È un’invenzione. È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel ... Leggi su sportface

