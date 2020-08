Juve, Pirlo e il ritorno della difesa a tre con Alex Sandro (Di venerdì 14 agosto 2020) Nell'ultimo tormentato anno alla Continassa era vietato pronunciare tre parole nel seguente ordine: difesa-a-tre. Sapevano di blasfemia, provocavano fastidio fisico alle orecchie di Maurizio Sarri, ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo Summit Juve-Pirlo: tra staff e mercato anche i nodi Dybala e Ronaldo. Restano, almeno per ora Calciomercato.com Atalanta, Perin per sostituire Gollini: accordo a un passo con la Juventus

Mattia Perin è finito nel mirino dell’Atalanta. Il portiere di proprietà della Juventus, che lo scorso anno ha terminato il campionato con il Genoa contribuendo alla salvezza dei liguri, andrebbe a ri ...

Summit Pirlo-dirigenza Juve: ecco cosa c'era sul tavolo

La Juventus del Maestro inizia a prendere corpo. Ieri Andrea Pirlo si è riunito nuovamente alla Continassa con la dirigenza al gran completo per confrontarsi e aggiornarsi su diversi temi: mercato, co ...

