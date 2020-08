Jessica Melena Instagram, ammaliante in costume: «Il goal più bello di Immobile!» (Di venerdì 14 agosto 2020) La moglie del calciatore della Lazio Ciro Immobile, Jessica Melena, ha un forte seguito su Instagram. Il suo profilo social ha oltre 976 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalle sue mille avventure. Poche ore fa la bellissima Jessica ha pensato bene di condividere con loro alcuni momenti della sua estate 2020 e così ha postato una sua foto in barca che ha lasciato tutti quanti senza parole. L’influencer ha un fisico talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo, praticamente impossibile da ignorare. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Leggi anche –> Jessica Melena Instagram, il balletto con Immobile incuriosisce i fan: «Meglio il ... Leggi su urbanpost

La moglie del calciatore della Lazio Ciro Immobile, Jessica Melena, ha un forte seguito su Instagram. Il suo profilo social ha oltre 976 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalle ...

Ciro Immobile e Jessica Melena si godono qualche giorno in vacanza sull’isola di Capri. La giovane moglie del bomber si concede uno scatto bollente in bikini, l’attaccante commenta sotto la foto. Immo ...

