Italia Viva punzecchia il governo e la Paita segue l’esempio: in Liguria la lista anti-Sansa è renziana (Di venerdì 14 agosto 2020) Si è appena configurata all’orizzonte l’ombra vaghissima dell’agognato vaccino anti Covid-19 – nel carosello di annunci sospetti di strumentalizzazione geopolitica e/o protagonismi dei divetti da virologia – che subito dalle nostre parti lo si trasforma in piede di porco per scardinare il precario equilibrio politico. Per cui, se Giuseppe Conte parla di “farmaco consigliato” (quando verrà, se verrà), cercando di far convivere nella sua maggioranza anche le fisime superstiziose anti-vax della componente “Napalm 51” dei Cinquestelle, subito viene rimbeccato dal prode Matteo Renzi; che, affermando il principio di “obbligatorietà”, coglie l’ennesima occasione per l’opera di sistematico disturbo al fine di destabilizzare. Ennesima riproposizione della ... Leggi su ilfattoquotidiano

