Israele, la pace con gli Emirati è solo l'inizio. Seguiranno Bahrein e Oman (Di venerdì 14 agosto 2020) Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo storico che porterà alla piena normalizzazione dei rapporti diplomatici fra i due paesi. Gli “Accordi di Abramo” sono l’intesa diplomatica più importante siglata fra Israele ed un paese arabo dopo l’accordo di pace con la Giordania del 1994.La portata dell’intesa avrà un impatto di lungo periodo in tutto il grande Medio Oriente cambiando molti equilibri che parevano immutabili e consolidati.L’intesa raggiunta dopo un ultimo round di colloqui fra Benyamin Netanyahu, Mohammed Bin Zayed, Ministro della Difesa degli Emirati e futuro “ruler” dei 7 “stati della tregua” di Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras al Khaimah, Fujarah, Ajman e Umm al Qaywayn, insieme al ... Leggi su huffingtonpost

Gli Emirati sono il terzo Paese arabo, dopo l’Egitto e la Giordania, a stabilire rapporti diplomatici con Israele. L’accordo dovrebbe far “progredire la pace in Medio oriente”. Per Abu Dhabi, esso fer ...Fumata bianca tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Grazie alla mediazione degli Stati Uniti, i due Paesi hanno raggiunto uno storico accordo che porterà alla piena normalizzazione delle reciproche rela ...