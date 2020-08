Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno ufficializzato il loro idillio (Di venerdì 14 agosto 2020) È questa l’impressione che ha dato l’annuncio della normalizzazione dei rapporti diplomatici tra i due paesi da parte del presidente statunitense Donald Trump. Leggi Leggi su internazionale

ItalyMFA : L’#Italia ???? accoglie con favore l’annuncio dell’accordo di normalizzazione delle relazioni fra #Israele ???? e gli… - LaStampa : Pace storica tra Israele e gli Emirati: Netanyahu rinuncia alle annessioni - tg2rai : Raggiunto l'accordo tra #Israele e gli #EmiratiArabiUniti. Lo annuncia con un tweet il presidente americano… - MimmoMizzi : RT @granlombard: #Razzismo è andare in casa di altri e pretendere di comandare, non certo difendere casa propria dall'invasione di allogeni… - granlombard : #Razzismo è andare in casa di altri e pretendere di comandare, non certo difendere casa propria dall'invasione di a… -