“Io sono quello che ha evitato all’Italia di finire come la Grecia”, dice Mario Monti (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ex Premier Mario Monti interviene in un momento critico per l’economia italiana per dire la sua sul Recovery Fund. E ricorda che fu grazie al suo Governo se l’Italia non fece la fine della Grecia. Chi meglio di lui – economista, docente universitario, ex Premier e senatore a vita – per analizzare la situazione economica … L'articolo “Io sono quello che ha evitato all’Italia di finire come la Grecia”, dice Mario Monti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

SusannaCeccardi : ?? Il 16 Agosto alla #Versiliana alle 18.30 il signor Eugenio non viene perché deve andare in vacanza. Io ci sarò,… - CarloCalenda : Io sono all’opposizione ma questa roba è ridicola e indegna di un paese civile. - petergomezblog : Politici col bonus 600 euro, Tridico alla Camera: “Task force antifrode ha fatto approfondimenti su anomalie perché… - sorrisiperlou : io sono una cogliona, ecco cosa sono - Lucio_freni : @PorcoSpino11 @Elodiedipa @herondalesbook Non mi interessa, oltretutto lo sono anche io, sebbene di matrice gentili… -

Ultime Notizie dalla rete : “Io sono Elezioni in Bielorussa, Svetlana in Lituania per sfuggire alla repressione Corriere della Sera