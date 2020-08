Intesa Sanpaolo, ingresso gratis alle Gallerie d’Italia. A Napoli Caravaggio in mostra (Di venerdì 14 agosto 2020) L’estate 2020 alle Gallerie d’Italia vede protagonisti i capolavori delle collezioni d’arte di proprietà di Intesa Sanpaolo, con ingresso gratuito domani. A Milano sono state riaperte le sale che ospitano le collezioni permanenti ‘Da Canova a Boccioni’ e ‘Cantiere del 900′.’Da Canova a Boccioni’ propone un percorso che, partendo dal Neoclassicismo, documentato dai bassorilievi canoviani, giunge alle soglie del Novecento con le tele prefuturiste di Boccioni, passando attraverso un secolo di pittura italiana. La nuova selezione di opere del ‘Cantiere del ‘900’, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo, inaugurato ... Leggi su ildenaro

immobilioit : RT @immobilioit: Il mio compratore è’ in attesa di delibera da INTESA SANPAOLO - bluerating_com : Il gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private con numeri tutto sommato positivi, considerato il contesto economico a… - confapi_IT : RT @frances57038146: Con L’accordo tra @Confapi @casascomaurizio Intesa Sanpaolo di supporto e assistenza alle Pmi per interventi Eco-Sism… - MonitorImmobili : Fideuram-Intesa Sanpaolo: semestrale a 239,5 mld - newsfinanza : Intesa Sanpaolo, accordo con Confapi per il sostegno alle piccole imprese -