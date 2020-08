Inter, Moratti non ha paura di esporsi: “Suning può portare Messi a Milano. Lukaku? Gli chiedo scusa” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ha ormai abbandonato il mondo del calcio, ma Massimo Moratti non smette di seguire l’Inter e l’Intero movimento, coppe europee comprese. Valerio Pennicino/Getty ImagesL’ex presidente nerazzurro è Intervenuto ai microfoni del Quotidiano Sportivo per parlare di quanto avvenuto in Champions League, soffermandosi sulle eliminazioni di Atalanta e Juventus: “mi è dispiaciuto tanto per l’Atalanta, Mbappé quando parte palla al piede puoi solo sparargli, sempre se riesci a metterlo nel mirino. E poi Neymar, ha giocato a tutto campo, come non faceva da tempo. Ecco, perdere contro gente così non è un disonore. La Juventus? Beh, un conto è essere eliminati dal Psg, altra cosa andare a casa contro la settima classificata del campionato francese. ... Leggi su sportfair

Sport_Mediaset : #Moratti: '#Suning può prendere #Messi. #Juve, diverso uscire con il #Psg o con il #Lione...' #SportMediaset - filippo898 : RT @CalcioFinanza: #Moratti sulla #Juventus: «Beh, un conto è essere eliminati dal Psg (Atalanta ndr), altra cosa andare a casa contro la s… - emgy3 : #Moratti ha fatto la storia dell'Inter, ma fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle il suo attaccamento viscera… - codeghino10 : RT @tuttosport: #Moratti punge la #Juve: 'Eliminata dal #Lione, non dal #Psg'. E su #Messi... - lazarismo : RT @CalcioFinanza: #Moratti sulla #Juventus: «Beh, un conto è essere eliminati dal Psg (Atalanta ndr), altra cosa andare a casa contro la s… -