Inter, Moratti: "Messi? Suning lo potrebbe comprare" (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA - " Suning ha tutto per portare Messi all' Inter " , parola di Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro continua a far sognare i tifosi e in un'Intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo, ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : #Moratti: '#Suning può prendere #Messi. #Juve, diverso uscire con il #Psg o con il #Lione...' #SportMediaset - alealex73 : RT @filippothecap: ????????????????????????????? Colpo di sole di #Moratti in versilia, ricoverato d’urgenza all’ospedale di Lido di Camaiore. Dai pr… - infoitsport : L'apertura del QS, parla Moratti: 'L'Inter può prendere Messi' - infoitsport : Moratti: 'Messi-Inter? Suning può. Lukaku da paura' - infoitsport : Inter, Moratti in pressing su Messi. Nuova frecciata alla Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Moratti Inter, Moratti: "Messi? Suning lo potrebbe comprare" Corriere dello Sport Inter, Moratti: "Messi? Suning lo potrebbe comprare"

ROMA - "Suning ha tutto per portare Messi all'Inter", parola di Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro continua a far sognare i tifosi e in un'intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo, dichia ...

Moratti: "Suning ha tutto per portare Messi all'Inter". Frecciata alla Juventus: "Un conto..."

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato al Quotidiano Sportivo della Juventus e del fuoriclasse argentino Lionel Messi. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune ...

ROMA - "Suning ha tutto per portare Messi all'Inter", parola di Massimo Moratti. L'ex presidente nerazzurro continua a far sognare i tifosi e in un'intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo, dichia ...L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato al Quotidiano Sportivo della Juventus e del fuoriclasse argentino Lionel Messi. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune ...